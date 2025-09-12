Charlie Kirk, preso il presunto killer: ha 22 anni ed è dello Utah

(Adnkronos) –

Si chiama Tyler Robinson, ha 22 anni ed è dello Utah, il presunto killer dell'attivista conservatore Charlie Kirk. Il nome del giovane fermato per l'omicidio di Kirk è stato diffuso dall'emittente Nbc News, che cita cinque alti funzionari delle forze dell'ordine a condizione di anonimato. Secondo due funzionari ''un familiare ha visto le foto del sospettato e lo ha denunciato alla polizia''. Mentre altre due fonti al corrente del dossier hanno riferito che il giovane avrebbe confessato al padre di essere lui il killer. L'uomo avrebbe quindi avvertito le autorità e trattenuto il figlio fino a quando non è stato arrestato. Il giovane sarebbe stato preso in custodia dalle autorità alle 23 ora locale di ieri (le 6 di mattina italiane), dopo essere stato rintracciato ancora nello Utah nei pressi del Parco nazionale di Zion, a circa 400 chilometri dalla Utah Valley University, ha rivelato al New York Times una fonte informata sulle indagini. In un nuovo video diffuso dal Dipartimento della Pubblica sicurezza (Dps) dello Utah si vede il sospetto dell'omicidio di Kirk mentre corre sul tetto di un edificio scolastico e si dirige successivamente verso un'area boschiva, dove le autorità hanno poi ritrovato l'arma del delitto. Nel filmato, il sospetto appare prima nell'angolo in alto a sinistra del tetto, quindi si sposta dietro una parte sopraelevata dell'edificio e raggiunge l'angolo opposto, per poi calarsi da alcuni metri sul prato, lasciando impronte di mani, possibili tracce di dna, e di scarpa. Gli investigatori ritengono che indossasse scarpe da ginnastica, ha precisato il commissario del Dps, Beau Mason, in una conferenza stampa. Dopo essere sceso, il sospetto attraversa un prato vicino a un parcheggio e si rifugia nella zona boschiva dove è stata rinvenuta l'arma.