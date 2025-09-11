“Tajani come influencer prezzolati da Israele”, botta e risposta Ronzulli-M5S e polemica in Senato

(Adnkronos) – "Ministro, lei si comporta come uno di quegli influencer prezzolati dal governo israeliano per non dire la verità". La frase della senatrice M5S Alessandra Maiorino, in aula al Senato in occasione dell'informativa del governo su Ucraina e Medio Oriente, ha scatenato le proteste della maggioranza. "Non ho insultato nessuno, influencer non è un insulto ma un dato di fatto", si è affrettata a chiarire poi la senatrice pentastellata tra le grida dai banchi della maggioranza. A stretto giro, però, è arrivata la replica della presidente di turno Licia Ronzulli: "Lei ha usato la parola prezzolato, vuol dire pagato da altri, si assume la responsabilità di quello che ha detto nel caso in cui il ministro Tajani vorrà adire le vie legali", ha spiegato Ronzulli mentre dai banchi del M5S si levavano proteste e, tra l'altro, le urla 'vergogna'. "Se c'è qualcuno che si deve vergognare non è certo la presidenza, oggi. Ci sono i resoconti, ho chiesto rispetto nel linguaggio. Da presidente chiedo rispetto nei confronti del ruolo e della persona, poi ognuno è ibero di esprimere le proprie idee", ha chiarito Ronzulli. ''E' inaccettabile'', una ''accusa molto grave quella di essere un influencer prezzolato da Israele'', ha poi commentato lo stesso Tajani durante l'informativa alla Camera, dicendo che ''nessuno può permettersi di infangare il mio onore e la mia dignità''. Il vice premier ha chiesto quindi al leader del Movimento 5 Stelle di prendere le distanze da Maiorino. Tajani ha affermato che ''essere accusato di essere prezzolato dal governo israeliano è un'accusa inaccettabile in diretta televisiva. Prezzolato significa essere corrotto da parte di uno stato estero''. Si tratta di ''accusa false e non documentate, una vergogna inaccetabile'', ha proseguito Tajani dicendo che ''mi auguro che il Movimento 5 Stelle attraverso il suo leader prenda le distanze da queste accuse infamanti''. “Tajani, se conoscesse l’italiano, capirebbe che io ho detto che lui si comporta ‘come’ gli influencer prezzolati da Israele, non che lui sia pagato da Israele. Infatti, so benissimo che lui gli interessi di Israele li fa gratis. Ed è chiaro che questo ridicolo polverone lo sta alzando per non parlare dei problemi veri, per nascondere l’imbarazzante e vergognosa complicità di questo governo con quello genocida e terrorista di Netanyahu”, ha replicato la vicecapogruppo M5S in Senato Maiorino. A quanto si apprende, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha intanto convocato una capigruppo urgente, da tenersi al termine dei lavori d'Aula, in seguito a quanto avvenuto dopo l'informativa del ministro Tajani con il ''linguaggio inaccettabile'' usato. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)