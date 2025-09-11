spot_img
Meloni su foto di Kirk a testa in giù: “Non ci facciamo intimidire”

(Adnkronos) – "Questi sono i sedicenti antifascisti. Questo è il clima, ormai, anche in Italia. Nessuno dirà nulla, e allora lo faccio io. Non ci facciamo intimidire". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni commentando un post con la foto a testa in giù dell'attivita dell'ultradestra Charlie Kirk e la scritta meno uno.  —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

