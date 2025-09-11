Junior Cally sposa Margherita: “Sei la canzone più bella che abbia mai scritto”

(Adnkronos) – Dopo quattro anni di relazione Antonio Signore, in arte Junior Cally, ha detto 'sì' alla compagna Margherita. I due si sono sposati il 6 settembre in una location da favola, circondati da amici e parenti. A renderlo noto, lo stesso rapper romano che sui social ha condiviso foto e video del ricevimento, accompagnati da una dedica speciale per la sua Margherita: "So quanto vorresti rivedermi sul palco a cantare. So quanto ci tieni al mio sogno, forse più tu che io. Non so se arriverà mai. Mi hai insegnato che non tutto dipende da noi. Spero di potercela fare per te, per noi. Per il momento mi godo questa giornata con te, questo matrimonio che ai miei occhi è il concerto più bello della mia vita. Con te e il nostro amore, che è la canzone più bella che io abbia mai scritto. Ti amo", ha scritto a corredo degli scatti. Un amore nato nel lavoro – Margherita lavorava nel suo management – e cresciuto lontano dai riflettori. Una persona che lo ha riportato alla realtà, e lo ha riavvicinato alla passione per la musica. A Vanity Fair, il rapper romano aveva ricordato il momento della proposta: "Ho preso l’anello sei mesi prima. Ho capito che è facile fare una manifestazione in grande ma Margherita è l’opposto di me, non vuole apparire, le piacciono le cose semplici, così ho chiesto la mano prima a suo padre che si è commosso". Il matrimonio arriva dopo un periodo complesso per il rapper, anni segnati da un crollo personale seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo 2020 poi dalla pandemia e infine da un allontanamento dalla musica. Oggi è diventato maestro di padel, ha un circolo insieme a Diletta Leotta, Alessandro Borghese, Max Giusti e Gabriele Corsi, e ha raggiunto il numero 220 del ranking italiano. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)