(Adnkronos) – Sono stati aperti e pubblicati i due testamenti di Giorgio Armani, lo stilista scomparso il 4 settembre scorso. L'apertura e la pubblicazione dei due documenti sono avvenute martedì 9 settembre scorso da parte del notaio Elena Terrenghi. Al momento non si conoscono i contenuti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Armani, aperti e pubblicati i testamenti di ‘Re’ Giorgio
