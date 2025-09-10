Ucraina-Russia, Polonia non si fida di Putin: “Pronto a invadere altri Paesi”

(Adnkronos) –
"Non ci fidiamo delle buone intenzioni di Vladimir Putin". Il presidente della Polonia, Karol Nawrocki, è convinto che la Russia non si fermerà all'Ucraina. La guerra in corso da 3 anni e mezzo, dice il numero 1 di Varsavia, rischia di essere solo il primo passo nel piano di Mosca. Nawrocki prende la parola durante una conferenza stampa a Helsinki con il presidente finlandese Alexander Stubb e evidenzia senza mezzi termini che il leader del Cremlino sarebbe pronto a estendere l'aggressione militare oltre l'Ucraina. "In attesa, naturalmente, di una pace duratura, una pace permanente, che è necessaria per le nostre regioni, crediamo che Vladimir Putin sia pronto anche a invadere altri Paesi", dice. L'allarme arriva poche ore dopo la pubblicazione di un lungo articolo di Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, che ha acceso i riflettori proprio sulla Finlandia: "Helsinki prepara la guerra e sarà la testa di ponte dell'attacco".
Nawrocki sottolinea che la Polonia sta rafforzando le proprie difese militari e le relazioni con gli alleati: "Ecco esattamente perché stiamo sviluppando le nostre forze armate, stiamo sviluppando la nostra partnership e le nostre relazioni alleate". Il presidente polacco osserva inoltre che "l'architettura della sicurezza in tutta la regione è cambiata" e ha definito l'attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, "l'unico leader del mondo libero che può costringere Putin a negoziare". Nawrocki, al momento, esclude l'invio di soldati in Ucraina. "La presenza di truppe polacche in Ucraina, dal mio punto di vista, è fuori questione, non c'è bisogno di questo. Non darò il mio consenso all'invio di truppe polacche in Ucraina". Varsavia, però, conferma l'impegno a proseguire il sostegno a Kiev "nei prossimi mesi e anni, fino all'instaurazione di una pace a lungo termine". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ucraina-Russia, Polonia non si fida di Putin: “Pronto a invadere altri Paesi”
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.