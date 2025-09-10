Sinner tornerà numero uno entro la fine dell’anno? Le ‘tappe’ della sfida con Alcaraz

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz è il nuovo numero uno del ranking Atp dopo la finale vinta agli Us Open, ma la sfida infinita con Jannik Sinner è solo all'inizio. Con il titolo vinto a New York, lo spagnolo è tornato in testa alla classifica prendendosi il secondo Slam stagionale. Per l'azzurro, il ritorno in cima alla classifica potrebbe però esserci presto, visto che il distacco con il rivale non è molto ampio. E con gli incastri giusti potrebbe persino verificarsi entro la fine dell'anno, anche se al momento è complicato. Dopo 455 giorni di dominio, la nuova classifica non vede più Jannik Sinner numero uno del mondo. Con il trionfo agli Us Open, Alcaraz è arrivato a quota 11.540 punti, mentre Sinner ora è fermo 10.780 punti. Tra i due, il distacco è di 760 punti. E ora? Da qui a fine anno, lo spagnolo avrà qualche vantaggio perché dovrà difendere soltanto 950 punti, mentre Sinner ne dovrà difendere 2880 (tra cui la vittoria a Shanghai e alle Atp Finals). La situazione sorride ad Alcaraz, ma Sinner potrebbe pensare all'attacco magari partecipando a qualche torneo in più rispetto all'anno scorso, come il Masters 1000 di Bercy o altri 500 europei (a cominciare da Vienna, a cui Jannik ha confermato la partecipazione). La sfida continua. Ecco il programma di Sinner da qui alla fine dell'anno: Pechino (500), Shanghai (1000), Vienna (500), Parigi Bercy (1000) e Atp Finals (1500).

Ecco invece il programma di Alcaraz nei prossimi mesi: Carlos parteciperà a Pechino (500), Shanghai (1000), Parigi Bercy (1000) e Atp Finals (1500). Insomma, Jannik avrà a disposizione 4500 punti, Carlos 4000. Il sorpasso, in caso di filotto, sarebbe anche possibile. Ma ovviamente sarebbe reso più facile da un 'aiuto' di Alcaraz, fin qui in forma smagliante. Se Jannik non dovesse riuscire nel sorpasso entro quest'anno, avrà nuove occasioni di sicuro a inizio 2026. L'azzurro l'anno scorso ha saltato tornei importanti a causa della squalifica, tra cui i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Montecarlo e Madrid. Da difendere ci sarà ovviamente il trionfo agli Australian Open, l'unico Slam ancora non vinto da Alcaraz, ma questa è un'altra storia.