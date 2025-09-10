(Adnkronos) –
Anche Federica Pellegrini è caduta nella trappola dei 'Labubu', i pupazzetti da collezione che negli ultimi mesi hanno fatto impazzire gli appassionati di tutto il mondo. Tornata a casa dopo un giorno trascorso in viaggio per impegni lavorativi, la campionessa olimpica ha trovato ad attenderla una piccola, inaspettata sorpresa: il marito Matteo Giunta le ha regalato uno dei celebri pupazzetti alti 10 centimetri, riconoscibili per i denti aguzzi. "Mio marito ha il potere di sorprendermi… ogni tanto. E alle 2 di notte dopo una giornata in viaggio… era proprio quello di cui avevo bisogno", ha scritto la Divina a corredo del video dove mostra il momento della 'rivelazione' del regalo. Federica Pellegrini non rinuncia all'effetto sorpresa, nel video si copre gli occhi e poi scopre che il colore è bianco. Tra una risata e l'altra, si rivolge al marito: "Quanti soldi hai speso per questa min***ata?", ha detto shcerzando. Un siparietto che ha conquistato tutti i follower di Pellegrini: "Scene di splendida normalità", ha scritto un utente. "L'errore di molti mariti è quello di dimenticarsi che a casa, oltre i figli, c'è anche la moglie da sorprendere con un regalino", ha aggiunto un altro. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Pellegrini cade nella trappola ‘Labubu’, il regalo speciale di Matteo Giunta
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.