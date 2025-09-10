Gaza, il Consiglio comunale di Corciano chiede pace e riconoscimento dello Stato di Palestina

Il Consiglio comunale di Corciano, su richiesta del gruppo Consiliare di maggioranza, esprime la più ferma condanna per tutte le forme di violenza contro i civili e per le violazioni del diritto internazionale nella Striscia di Gaza e nei territori palestinesi occupati.

Si impegna ad adoperarsi nelle sedi internazionali e multilaterali per sostenere ogni iniziativa volta a richiedere ed esigere un immediato cessate il fuoco e la liberazione di tutti i cittadini israeliani ancora ostaggi di Hamas; a sostenere con convinzione il percorso politico e diplomatico che porti al riconoscimento dello Stato di Palestina, come parte di una soluzione negoziata del conflitto israelo-palestinese fondata sul reciproco riconoscimento e sulla coesistenza pacifica; a trasmettere il presente ordine del giorno alla presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai presidenti di Camera e Senato, e all’Anci, affinché si dia seguito a una posizione ufficiale dell’Italia favorevole al riconoscimento dello Stato di Palestina.

Chiede inoltre di sospendere, ove in essere, le autorizzazioni di vendita di armi allo Stato di Israele concesse anteriormente alla dichiarazione dello stato di guerra dell’8 ottobre 2023, al fine di scongiurare che tali armamenti possano essere utilizzati per commettere gravi violazioni del diritto internazionale umanitario; a promuovere, anche in collaborazione con associazioni del territorio, iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla situazione in Medio Oriente, sui diritti umani e sulla cultura della pace; a mantenere alta l’attenzione sul tema, aggiornando periodicamente il Consiglio comunale sull’evoluzione della situazione in Medio Oriente e sulle eventuali iniziative promosse a livello locale; a sostenere la raccolta di aiuti umanitari e l’adesione a campagne promosse da organizzazioni umanitarie accreditate che operano nei territori colpiti dalla guerra.

Ancora, il Consiglio comunale ribadisce l’impegno del Comune di Corciano a favore del rispetto dei diritti umani, della convivenza tra i popoli e della diplomazia come unica via per la risoluzione dei conflitti e dà la propria disponibilità per favorire e promuovere progetti di accoglienza di civili provenienti dalle zone di guerra, in collaborazione e coordinamento con le altre amministrazioni umbre e con le associazioni presenti sul territorio. In ultimo, anche a favorire forme di gemellaggio e cooperazione con amministrazioni locali palestinesi, in un’ottica di solidarietà internazionale, dialogo tra i popoli e sostegno concreto alle comunità colpite dal conflitto.