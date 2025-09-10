Danneggia auto in sosta a Corciano: identificato e denunciato dalla polizia locale

La Polizia Locale di Corciano ha identificato e denunciato il responsabile di un danneggiamento avvenuto in un parcheggio. Il fatto risale a qualche giorno fa, quando la carrozzeria di un’auto, regolarmente parcheggiata in uno stallo di sosta di un centro commerciale della zona, è stata gravemente danneggiata su una fiancata. Il proprietario ha sporto querela il giorno stesso presso il comando della Polizia Locale di Corciano.

Gli agenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale hanno subito avviato le indagini, concentrandosi sulle riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

I filmati registrati hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica dell’atto vandalico. Grazie a una successiva ricostruzione e all’ausilio delle banche dati in uso al Comando, è stato possibile risalire all’identità dell’autore.

Il responsabile è risultato essere un giovane residente nel perugino, formalmente denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Perugia per danneggiamento aggravato, in quanto il veicolo era parcheggiato su un’area esposta alla pubblica fede. Questo caso dimostra l’efficacia dei sistemi di videosorveglianza e la professionalità degli agenti, i quali in pochi giorni dalla querela sono riusciti a identificare il responsabile.