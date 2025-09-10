Caso Garlasco, oggi nuovi approfondimenti: ultime analisi su spazzatura Poggi

(Adnkronos) –

Ripartono gli approfondimenti sull'omicidio di Chiara Poggi: oggi, in questura a Milano, i periti e i consulenti delle parti saranno impegnati nell'incidente probatorio della nuova indagine che vede indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. A fine giugno la Procura di Pavia ha chiesto "che sui reperti 'etichetta in carta arancione Estathè', sacchetto spazzatura, sacchetto biscotti e sacchetto cereali sia effettuata l'esaltazione delle impronte digitali latenti", attività ritenuta irripetibile. E sull'eventuale ricerca delle impronte si concentrerà l'attività in programma. La ricerca del Dna sugli oggetti che la ventiseienne avrebbe consumato o toccato nelle sue ultime ore di vita – per l'omicidio del 13 agosto 2007 è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l'allora fidanzato Alberto Stasi – ha restituito, a inizio estate, la presenza della vittima sulle due confezioni di Fruttolo, su un piattino di plastica, sul sacchetto con i cereali avanzati e sulla busta della pattumiera, mentre sulla cannuccia del tè freddo è stato rilevato il Dna del fidanzato Stasi. Quello in programma oggi è uno degli ultimi approfondimenti prima di affrontare l'eventuale analisi (sulla carta) dei due Dna maschili trovati sui margini delle unghie di Chiara Poggi, di cui uno attribuito da procura e difesa di Stasi all'indagato. Un match contestato da una precedente perizia e anche dai legali di Sempio e Poggi. Finora l'incidente probatorio non ha mostrato la presenza di Sempio nella villetta di via Pascoli a Garlasco. Intanto Flavius Savu, il romeno condannato con un complice per l'estorsione all’ex rettore del santuario della Bozzola a Garlasco, è stato arrestato a Zurigo, in Svizzera. Ne dà conto per primo il programma Chi l'ha visto?. Nei mesi scorsi l'uomo è tornato alla ribalta – dopo le dichiarazioni alla stampa (seppur latitante) – per aver sostenuto un collegamento tra presunti festini al santuario e la morte di Chiara Poggi avvenuta il 13 agosto 2007.

Un'ipotesi ritenuta solo "suggestiva" dagli inquirenti che indagano sull'omicidio della ventiseienne. Per il delitto di 18 anni fa è stato condannato in via definitiva l'allora fidanzato Alberto Stasi, ma di recente il caso è stato riaperto ed è stato indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. L'uomo, arrestato dai carabinieri di Milano, potrebbe essere sentito dalla procura di Pavia per chiarire le sue dichiarazioni televisive. Savu, difeso dall'avvocato Roberto Grittini, deve scontare una condanna definitiva a 5 anni di carcere per l'estorsione al sacerdote e per una truffa ad un'anziana.