(Adnkronos) – C'è ancora tempo per un possibile incontro fra re Carlo e il figlio Harry, prima che quest'ultimo, al momento ancora nel Regno Unito, voli di nuovo in California e mentre il sovrano arriverà nella capitale inglese dalla sua residenza in Scozia. Sebbene Charles non abbia impegni in agenda questa settimana, è previsto che ritorni a Londra per le sue cure settimanali contro il cancro e per l'udienza con il primo ministro. Il ritorno del principe Harry nel Regno Unito è stato accolto con "sospetto" dall'esperto reale Hugo Vickers, che ha affermato che la famiglia reale non si fida più di lui. Harry "non è degno di fiducia" e ha "causato molti danni" con il suo libro di memorie 'Spare', ha detto al Sun l'autore di biografie reali bestseller, tra cui quella sulla Regina Madre e una sulla Regina Mary: "Sarebbe nel suo interesse, e in quello di tutti gli altri, se in qualche modo riuscisse a raggiungere una sorta di riconciliazione personale con suo padre". L'esperto ha ricordato che re Carlo una volta implorò suo figlio: "Non rendere infelici i miei ultimi anni". Ma la riconciliazione, ha insistito Vickers, sarà possibile solo se Harry "si scuserà" e darà rassicurazioni sia a suo padre che al principe William. Senza questo, sostiene, il rapporto dei Sussex con la monarchia è destinato a fallire. Intanto, nell'ipotesi ancora possibile che Carlo lo convochi, il secondogenito del re ha portato avanti gli impegni previsti per la giornata di oggi: nel pomeriggio è arrivato all'Imperial College di Londra per visitare il Centro per gli studi sulle ferite da esplosivi. Domani mattina parteciperà a un piccolo evento per il Diana Award, prima di tornare a casa negli Stati Uniti nel pomeriggio, concludendo il suo viaggio di quattro giorni nel Regno Unito. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Ancora possibile l’incontro con Carlo, ma la famiglia reale non si fida di Harry
