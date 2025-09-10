A Solomeo il Gomalan Brass Quintet per il Centenario della Filarmonica

Domenica 14 settembre 2025 alle ore 18,30 l’Anfiteatro del Teatro Cucinelli di Solomeo ospiterà il celebre Gomalan Brass Quintet, formazione italiana di fama internazionale, in occasione dei festeggiamenti per il Centenario della Filarmonica di Solomeo.

Il quintetto proporrà un repertorio ampio e variegato, spaziando dalla grande musica classica a trascrizioni di celebri colonne sonore, fino a brani originali e arrangiamenti scenografici. Virtuosismo tecnico, ironia e spettacolarità saranno gli elementi distintivi di un concerto pensato per coniugare raffinatezza artistica ed energia comunicativa, offrendo al pubblico un’esperienza memorabile.

L’evento del 14 settembre inaugurerà una rassegna musicale che proseguirà domenica 21 settembre con la Banda della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi, confermando ulteriormente il valore artistico e simbolico delle celebrazioni centenarie.

Fino al 30 novembre sarà inoltre possibile visitare presso i locali espositivi in Piazza del Castello la mostra dedicata al Centenario della Filarmonica, un percorso che ripercorre cento anni di storia musicale e comunitaria attraverso immagini, documenti e testimonianze.

Le celebrazioni per il Centenario culmineranno a novembre con la festa di Santa Cecilia. Sabato 22 novembre il Teatro Cucinelli ospiterà il concerto della Filarmonica di Solomeo, che proporrà un repertorio speciale tra brani storici e nuove composizioni, con la partecipazione di ospiti invitati a testimoniare la vitalità della tradizione musicale della comunità. La giornata successiva, domenica 23 novembre, sarà dedicata al pranzo sociale presso il Ristorante aziendale della Brunello Cucinelli Spa, occasione in cui l’intera comunità, le istituzioni e altri invitati potranno ripercorrere un anno di celebrazioni e riflettere insieme sui futuri sviluppi della Filarmonica.