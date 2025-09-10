A Chiugiana il primo Torneo di Tennis della Pubblica Amministrazione: in campo sport e solidarieta’

Presentato il Primo Torneo della Pubblica Amministrazione, in programma sabato 20 settembre 2025, a partire dalle ore 14, al Tennis Club Chiugiana. L’iniziativa, aperta a dipendenti e amministratori della Pubblica Amministrazione, ha finalità interamente benefiche: l’intero ricavato sarà devoluto a un ente di beneficenza scelto dai vincitori, con il 60% destinato al primo classificato e il 40% al secondo.

Il torneo nasce con l’obiettivo di trasformare il tennis in un momento di incontro solidale e di rafforzare il legame tra istituzioni e comunità. Il comitato organizzatore, rappresentato da Riccardo Migliosi e Nicola Masiello, ha sottolineato che l’iniziativa unisce sport e servizio pubblico in un gesto concreto di solidarietà, evidenziando come la vittoria non si misuri solo in campo, ma anche nella possibilità di restituire valore al territorio.

Il dirigente di AFoR Umbria, Michele Bazzani, intervenuto alla conferenza stampa, ha portato i saluti dell’Amministratore Unico Oriano Anastasi e ha evidenziato l’importanza sociale e simbolica dell’evento, che mira a combinare spirito di servizio pubblico, sport e solidarietà.

Alla presentazione hanno partecipato diverse autorità istituzionali, tra cui i consiglieri regionali Cristian Betti e Andrea Romizi, il consigliere provinciale con delega allo Sport Andrea Bacelli e l’assessore allo Sport del Comune di Corciano Francesco Cocilovo. Hanno preso parte anche rappresentanti di Minimetrò S.p.A., l’ideatore dell’evento Riccardo Migliosi e Nicola Masiello per l’associazione organizzatrice Asd FUNKY1996, che hanno illustrato le finalità solidali dell’iniziativa e auspicato che diventi un appuntamento annuale.

La presentazione ha avuto luogo all’interno di una carrozza del Minimetrò di Perugia, scelta come simbolo della mobilità sostenibile e del servizio concreto alla comunità. Le iscrizioni al torneo sono già aperte, con informazioni e adesioni disponibili via email all’indirizzo nicola.masiello89@libero.it. L’iniziativa gode del patrocinio di numerosi comuni umbri – tra cui Perugia, Assisi, Spoleto, Magione, Orvieto, Valfabbrica, Amelia, Cannara, Castel Ritaldi e Corciano – della Provincia di Perugia e di tre realtà territoriali di rilievo: AFoR Umbria, Minimetrò S.p.A. e ADiSU.