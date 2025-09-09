(Adnkronos) – Tragedia sull'E45 in provincia di Perugia, dove un tir ha travolto un furgone Anas che era fermo per supportare un camper e un'altra auto in avaria. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 90,100. Una bambina di 8 anni che era nel camper con la famiglia è morta. Il tratto della strada statale 3bis ‘Tiberina’ è stato provvisoriamente chiuso al traffico in corrispondenza del territorio comunale di Perugia. Per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo, il transito è provvisoriamente deviato verso la viabilità adiacente, in direzione Sud allo svincolo di Pierantonio al km 95,900, mentre in direzione Nord allo svincolo di Resina al km 87,600. Il personale Anas e le forze dell’ordine sono intervenuti per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Tir travolge furgone Anas fermo per soccorrere un camper su E45, muore bimba di 8 anni
