Torna Temptation Island 2025 su Canale 5. Dopo il successo della scorsa edizione, conclusasi lo scorso 31 luglio con ascolti e numeri da record, il reality show torna in prima serata con uno speciale inedito. Il nuovo appuntamento intitolato 'Temptation Island… e poi… e poi' andrà in onda lunedì 15 settembre alle 21.20. Lo speciale, condotto da Filippo Bisciglia, riporterà al centro dell'attenzione le sette coppie protagoniste della stagione conclusa, tra aggiornamenti e nuovi colpi di scena. Alessio e Sonia M., Antonio e Valentina, Rosario e Lucia, Angelo e Maria Concetta, Valerio e Sarah, Simone e Sonia B., Denise e Alessio torneranno per raccontare cosa è successo dopo il reality. L'appuntamento è per lunedì 15 settembre alle 21.20 su Canale 5. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Temptation Island, lunedì 15 settembre la puntata speciale: le anticipazioni
