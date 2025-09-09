(Adnkronos) – La sinistra, guidata dal Primo Ministro laburista Jonas Gahr Støre, ha vinto le elezioni parlamentari in Norvegia, segnate da un'impennata dei voti per la destra populista anti-immigrazione. Støre ha rivendicato la vittoria. "Ce l'abbiamo fatta", ha esclamato il leader 65enne rivolgendosi ai suoi sostenitori, con il suo partito arrivato primo alle elezioni con circa il 28% dei voti, che gli ha permesso di mantenere il potere con l'aiuto di altri partiti di sinistra. Secondo stime separate di TV2 e NRK, al blocco di sinistra, che riunisce cinque partiti, viene attribuita una maggioranza risicata di 87-88 seggi nello Storting, il parlamento unicamerale norvegese, composto da 169 seggi, rispetto agli 81-82 dell'opposizione di destra. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Norvegia, premier laburista rivendica vittoria a legislative: “Ce l’abbiamo fatta”
