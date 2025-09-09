spot_img
martedì 9 Settembre 2025
spot_img

Le donne che contano nella moda: Carolina Cucinelli tra le top 50 di WWD

La giovane imprenditrice umbra ha rappresentato la Casa di Moda di Solomeo al Forum di New York del “Women’s Wear Daily”. Brunello Cucinelli nominato tra i 115 più importanti changemakers della storia

EconomiaSolomeo
116

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

A New York, nello spazio “The Glasshouse”, Carolina Cucinelli ha preso la parola al “Women in Power Forum 2025”, organizzato da Women’s Wear Daily insieme a Beauty Inc e Footwear News. L’incontro, giunto alla quinta edizione, riunisce le figure femminili più influenti della moda, della bellezza e del retail a livello internazionale.
La giovane imprenditrice, che con la sorella Camilla condivide la vicepresidenza e la guida creativa della maison di Solomeo, ha rappresentato il borgo umbro in un contesto di primo piano. Con il suo inserimento tra le cinquanta donne più influenti del settore, WWD ha voluto premiare la capacità di innovare l’artigianato di lusso, mantenendo vivo il gusto italiano apprezzato nel mondo.

Carolina Cucinelli ha detto di essere “felice e orgogliosa di questo riconoscimento così importante” e ha voluto condividerlo con la sorella Camilla. “Siamo molto legate al gusto italiano – ha spiegato – e le nostre collezioni hanno raccontato non solo il nostro lavoro, ma anche i valori in cui crediamo. È emozionante pensare che dal borgo di Solomeo siamo arrivate oggi a New York per parlare del ruolo delle donne nella moda”. L’imprenditrice ha poi dedicato il premio alle artigiane e alle giovani generazioni che ogni giorno lavorano con passione all’interno dell’azienda.

Tra le altre premiate figurano personalità come Martha Stewart, Melis Del Rey di Amazon, Amber English di Estée Lauder e Libby Wadle, amministratrice delegata di J.Crew.
Un riconoscimento che arriva a un anno di distanza dal premio alla carriera attribuito a Brunello Cucinelli, lo “WWD John B. Fairchild Honor”, per un lavoro svolto “nel rispetto della dignità dell’uomo”. Lo stilista è stato ora inserito dallo stesso quotidiano tra i 115 changemakers che hanno segnato la storia della moda mondiale.

“Il riconoscimento a mia figlia Carolina – ha commentato Brunello Cucinelli – riempie di gioia me e mia moglie Federica. Sapere poi di essere considerato tra gli artefici di un cambiamento positivo mi onora profondamente”. E ha aggiunto: “Quel lusso gentile che coltiviamo a Solomeo riceve ancora una volta un apprezzamento che ci incoraggia a unire bellezza e crescita spirituale ed economica dell’essere umano”.

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultime notizie

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie