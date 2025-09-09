Le donne che contano nella moda: Carolina Cucinelli tra le top 50 di WWD

A New York, nello spazio “The Glasshouse”, Carolina Cucinelli ha preso la parola al “Women in Power Forum 2025”, organizzato da Women’s Wear Daily insieme a Beauty Inc e Footwear News. L’incontro, giunto alla quinta edizione, riunisce le figure femminili più influenti della moda, della bellezza e del retail a livello internazionale.

La giovane imprenditrice, che con la sorella Camilla condivide la vicepresidenza e la guida creativa della maison di Solomeo, ha rappresentato il borgo umbro in un contesto di primo piano. Con il suo inserimento tra le cinquanta donne più influenti del settore, WWD ha voluto premiare la capacità di innovare l’artigianato di lusso, mantenendo vivo il gusto italiano apprezzato nel mondo.

Carolina Cucinelli ha detto di essere “felice e orgogliosa di questo riconoscimento così importante” e ha voluto condividerlo con la sorella Camilla. “Siamo molto legate al gusto italiano – ha spiegato – e le nostre collezioni hanno raccontato non solo il nostro lavoro, ma anche i valori in cui crediamo. È emozionante pensare che dal borgo di Solomeo siamo arrivate oggi a New York per parlare del ruolo delle donne nella moda”. L’imprenditrice ha poi dedicato il premio alle artigiane e alle giovani generazioni che ogni giorno lavorano con passione all’interno dell’azienda.

Tra le altre premiate figurano personalità come Martha Stewart, Melis Del Rey di Amazon, Amber English di Estée Lauder e Libby Wadle, amministratrice delegata di J.Crew.

Un riconoscimento che arriva a un anno di distanza dal premio alla carriera attribuito a Brunello Cucinelli, lo “WWD John B. Fairchild Honor”, per un lavoro svolto “nel rispetto della dignità dell’uomo”. Lo stilista è stato ora inserito dallo stesso quotidiano tra i 115 changemakers che hanno segnato la storia della moda mondiale.

“Il riconoscimento a mia figlia Carolina – ha commentato Brunello Cucinelli – riempie di gioia me e mia moglie Federica. Sapere poi di essere considerato tra gli artefici di un cambiamento positivo mi onora profondamente”. E ha aggiunto: “Quel lusso gentile che coltiviamo a Solomeo riceve ancora una volta un apprezzamento che ci incoraggia a unire bellezza e crescita spirituale ed economica dell’essere umano”.