(Adnkronos) – C'erano anche due cadaveri sulla imbarcazione arrivata la notte scorsa sul molo di Lampedusa con a bordo 44 persone di nazionalità egiziana, eritrea, etiope, gambiana e algerina. La barca è stata soccorsa dalla motovedetta V1302 della Guardia di finanza. Tra i migranti c'erano anche tre intossicati da idrocarburi che sono stati immediatamente trasferiti al poliambulatorio dell'isola. I due cadaveri sono stati portati alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana per l'ispezione cadaverica. Sembra che i due giovani siano morti a causa di una intossicazione da idrocarburi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
In 44 sbarcano a Lampedusa, sulla barca due corpi e tre intossicati
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.