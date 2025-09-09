(Adnkronos) – "Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025". Tre giorni dopo la nascita, la neo mamma Alessandra Amoroso presenta la figlia Penelope con un – attesissimo – post. Sul suo profilo Instagram, la cantante pubblica una foto in controluce che la ritrae con la piccola: "Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza. "Grazie per i messaggi, sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore", scrive la Amoroso. Nelle stories, la cantante salentina ringrazia poi il personale che l'ha assistita e l'ospedale San Filippo Neri, dove è nata la piccola Penelope. "Grazie al Direttore Generale Giuseppe Quintavalle e alla Direzione Aziendale, alla Direzione sanitaria, alla sala parto, al Reparto di Ostetricia- Ginecologia e Neonatologia, ai primari, alle coordinatrici, alle ostetriche, agli Infermieri e alle Oss dell'ospedale San Filippo Neri -scrive Amoroso- Grazie inoltre a Fabio Bechini, Alessandra Zannetti, Assunta Fabi, Eveline Campofiloni, Patrizia Magrini, Anna Troiano, Gennaro D'Agostino e Francesco Quagliariello". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Alessandra Amoroso mamma, il post per ‘presentare’ Penelope Maria
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.