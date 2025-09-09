Alessandra Amoroso mamma, il post per ‘presentare’ Penelope Maria

(Adnkronos) – "Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025". Tre giorni dopo la nascita, la neo mamma Alessandra Amoroso presenta la figlia Penelope con un – attesissimo – post. Sul suo profilo Instagram, la cantante pubblica una foto in controluce che la ritrae con la piccola: "Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza. "Grazie per i messaggi, sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore", scrive la Amoroso. Nelle stories, la cantante salentina ringrazia poi il personale che l'ha assistita e l'ospedale San Filippo Neri, dove è nata la piccola Penelope. "Grazie al Direttore Generale Giuseppe Quintavalle e alla Direzione Aziendale, alla Direzione sanitaria, alla sala parto, al Reparto di Ostetricia- Ginecologia e Neonatologia, ai primari, alle coordinatrici, alle ostetriche, agli Infermieri e alle Oss dell'ospedale San Filippo Neri -scrive Amoroso- Grazie inoltre a Fabio Bechini, Alessandra Zannetti, Assunta Fabi, Eveline Campofiloni, Patrizia Magrini, Anna Troiano, Gennaro D'Agostino e Francesco Quagliariello". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)