(Adnkronos) – Aryna Sabalenka in tv con Jannik Sinner. Anzi, no. Con Carlos Alcaraz. Dopo gli US Open, come da tradizione, i vincitori del singolare maschile e del singolare femminile sono ospiti dei network americani per interviste leggere tra tennis e curiosità assortite. Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz, trionfatore ieri nella finale contro l'azzurro Jannik Sinner, hanno iniziato il tour facendo visita a The Today Show con i trofei davanti alle telecamere. Sabalenka, ancora 'provata' dai festeggiamenti, è incappata in una gaffe tutto sommato comprensibile: "Con Jannik…", ha detto la bielorussa, pensando di avere Sinner accanto a sé. La numero 1 del mondo, che dopo la vittoria del 2024 in effetti faceva coppia in tv con Sinner, si è subito corretta. Alcaraz ha 'perdonato' la collega: "Sono le 9 del mattino..". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Sabalenka: “C’è Sinner”. Ma è Alcaraz… la gaffe in tv
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.