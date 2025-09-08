(Adnkronos) –
'Cinque minuti' di Bruno Vespa parte il 29 settembre, 20 giorni dopo la data inizialmente prevista "per consentire a De Martino di testare meglio la 'reazione' alla Ruota della Fortuna". A spiegarlo è il giornalista alla presentazione della nuova stagione di 'Porta a Porta' e 'Cinque Minuti'. "Rinnoviamo l’apprezzamento, l’amicizia e la fiducia a Stefano De Martino perché lui è un grande professionista e avrà le sue soddisfazioni", ha aggiunto Vespa. 'Cinque minuti', che sarebbe dovuto partire il 9 settembre, inizierà contemporaneamente a 'Porta a porta'. "Ospiteremo i leader politici a partire dal 29 settembre in poi", ha detto Bruno Vespa. “Non è un mistero che io abbia ricevuto un’offerta da Mediaset, ma ho detto che voglio restare in Rai perché è casa mia”, ha dichiarato Bruno Vespa nel corso della presentazione della nuova stagione di ’Porta a Porta’ e ‘Cinque Minuti’. E sul rinnovo del contratto con la Rai, il conduttore spiega: "Non ho ancora firmato. C’è una discussione in corso, mi auguro che vada a finire bene. Sono fiducioso". Da quando 'Affari tuoi' è ritornato dalla pausa estiva lo scorso martedì 2 settembre, ha sempre perso la sfida degli ascolti dell'access prime time contro 'La ruota della fortuna' di Gerry Scotti. Anche ieri, domenica 7 settembre, Gerry Scotti ha raccolto 3.706.000 spettatori, pari al 21% di share, contro i 3.198.000 spettatori (18,2% share) ottenuti dal programma di De Martino su Rai1. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
‘Cinque minuti’ al via il 29 settembre, Vespa: “Aiutiamo De Martino”
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.