Elleran’do 2025: cinque giorni di festa tra musica, buon cibo e solidarieta’

L’edizione 2025 di Elleran’do, la festa organizzata dall’associazione L’Unanuova, ha trasformato ancora una volta Ellera Umbra in un centro pulsante di aggregazione, spettacolo e gusto. Dal 3 settembre fino a oggi, 7 settembre, il paese ha accolto centinaia di persone con un programma ricco di appuntamenti che hanno unito musica dal vivo, cabaret, sport, cucina tipica e momenti dedicati alla solidarietà.

Mercoledì 3 settembre la manifestazione ha preso il via con l’aperitivo all’Unalounge e la premiazione della squadra di Ellera Calcio, seguita dallo spettacolo di cabaret della compagnia teatrale ospite.

Giovedì 4 settembre la piazza si è animata con la serata salsa a cura della scuola “La Sabrosa” e con il talk show musicale Radio Edit, che ha dato voce a storie e generazioni del territorio.

Venerdì 5 settembre la festa ha avuto come protagonisti Paul & gli Impossibili, che hanno trascinato il pubblico con la loro energia swing, mentre gli stand gastronomici hanno proposto piatti tipici umbri come le pappardelle al ragù di cinghiale e le orecchiette con barbozzo e pecorino.

Sabato 6 settembre è stata la volta della musica dei Glimmers e dei Mastercoverband, che hanno infiammato il piazzale fino a tarda sera. Nel frattempo, la lotteria gastronomica e la pesca di beneficenza hanno contribuito a raccogliere fondi a sostegno delle attività solidali portate avanti da L’Unanuova.

Oggi, domenica 7 settembre, il programma continua con attività dedicate ai più piccoli già dal pomeriggio: alle ore 16.00 Alexy & Michelle animano lo spazio con giochi e intrattenimento.

La musica torna protagonista dalle 19.30 con il live di Martina & Eraldo all’Unalounge, per poi lasciare spazio al grande finale alle ore 22.00, quando il palco ospita i Treno Merci, con un viaggio musicale tra i successi degli anni ’70 e ’80.

Oltre alla musica e al cibo, non è mancata l’anima solidale: anche quest’anno il ricavato della manifestazione sostiene progetti sociali, culturali e sportivi del territorio, in continuità con la missione portata avanti da L’Unanuova sin dal 1985.