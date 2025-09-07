Al Quasar Village torna lo Sport Village: giochi, tornei e show dimostrativi

Sabato 6 settembre il Quasar Village di Corciano ha ospitato la prima giornata della seconda edizione dello Sport Village, evento dedicato alla promozione dello sport e della cultura sportiva, patrocinato dal Coni Umbria e dal Comune di Corciano. Circa 30 associazioni e società sportive del territorio hanno animato la giornata con giochi, mini tornei e show dimostrativi gratuiti di diverse discipline: dal pilates al calcio, dal nuoto al rugby, dall’atletica al padle e pickleball, tennis, pallacanestro, equitazione, kick boxing, karate e arti marziali come Muay Thai, Kung Fu, Jujutsu e Kenjutsu, oltre a crossfit, danza, danza del ventre e ginnastica ritmica e artistica.

Le ASD School Volley Perugia e Black Angels Perugia hanno intrattenuto il pubblico dalle 15 alle 19, offrendo anche la possibilità di informazioni, test gratuiti e abbonamenti per la stagione di serie A1 della Bartoccini MC Restauri Perugia. La giornata si è conclusa con entusiasmo da parte delle famiglie e dei giovani partecipanti, che hanno potuto conoscere da vicino discipline diverse e provare esperienze sportive nuove.

Oggi, domenica 7 settembre, lo Sport Village continua con giochi gonfiabili aggiuntivi e numerose attività fino alle 19. Le associazioni e le società sportive restano disponibili nel Villaggio delle casette in legno per informazioni, test gratuiti e iscrizioni. Alle 17.30 è previsto un momento istituzionale con rappresentanti di Coni Umbria, Comune di Corciano e dirigenti della società Black Angels Perugia Volley, insieme a due grandi atleti: Alessia Mazzaro della Bartoccini MC Restauri Perugia e Wassim Ben Tara della Sir Safety Perugia. Il prestigioso trofeo della Champions League vinta da Ben Tara lo scorso 18 maggio sarà esposto al pubblico, permettendo agli appassionati di ammirarlo da vicino.

La direttrice del Quasar Village, Tiziana Zetti, ha sottolineato che l’evento promuove i valori fondanti dello sport, tra cui rispetto, lealtà, integrazione, autodisciplina, impegno e spirito di squadra, e che l’ente è da sempre impegnato a sostenere lo sport e le sue attività, offrendo spazi e iniziative per giovani, adulti e famiglie.