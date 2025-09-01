Attività all’aria aperta: Corciano in movimento riparte da Mantignana

spot_img
lunedì 1 Settembre 2025
Dopo la pausa estiva, torna “Corciano in movimento”, il format promosso dal Comune di Corciano per incentivare la socialità e la partecipazione attraverso lo sport e le attività all’aria aperta. Il primo appuntamento è in programma domenica 7 settembre a Mantignana, in occasione dell’ultima giornata della tradizionale rassegna “Mantignana in settembre”.

Nella stessa giornata, sempre nell’ambito della manifestazione, prenderà il via anche una gara organizzata dalla Asd Lake Bike Team e approvata dalla Federazione Ciclistica Italiana, valida come competizione di ciclismo fuoristrada nelle specialità Enduro, E-Enduro e Mini Enduro, confermando il ruolo di Mantignana come luogo di sport, aggregazione e divertimento.

«Con Corciano in movimento – sottolinea l’assessore allo sport Francesco Cocilovo – vogliamo rafforzare il legame tra attività fisica, benessere e comunità. Ripartire da Mantignana, in un contesto di festa così sentito, è un modo per valorizzare le frazioni e la loro capacità di fare rete. Un grazie particolare va al Circolo Arcs per l’impegno nell’organizzazione di “Mantignana in settembre”, che di anno in anno cresce e coinvolge sempre più cittadini, non solo del nostro territorio».

