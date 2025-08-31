Zaniolo, ritorno in Serie A? Il centrocampista avvistato a Milano per ‘spingere’ il trasferimento

(Adnkronos) –
Nicolò Zaniolo è sempre più vicino al ritorno in Serie A. L'ex fantasista della Roma, oggi di proprietà del Galatasaray, è stato avvistato in mattinata nel noto ristorante 10_11 dell'Hotel Portrait a Milano, a due passi dal centro della città. Cappellino nero, per non dare nell'occhio, e polo bianca: questo l'outfit scelto da Zaniolo per uno dei giorni più caldi del calciomercato, in chiusura domani lunedì 1 settembre alle 20. Il fantasista classe '99 ha scelto di muoversi in prima persona per 'spingere' il suo ritorno in Italia, accanto al fidato procuratore Claudio Vigorelli. Curiosità: Zaniolo ieri sera è sceso in campo per una manciata di minuti con il suo Galatasaray nel successo per 3-1 contro il Rizespor, in Super Lig, accanto a Mauro Icardi e Victor Osimhen. Poi, bagagli in fretta e furia e primo volo per Milano. La trattativa con l'Udinese è ai dettagli: Nicolò gradirebbe la destinazione per rilanciarsi in un campionato che conosce, con il sogno di una chiamata del ct della Nazionale Gennaro Gattuso per i Mondiali 2026. Il tempo stringe. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
