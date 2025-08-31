(Adnkronos) – Il campione danese Jonas Vingegaard ha vinto in solitaria la nona tappa della Vuelta a Espana 2025, la Alfaro-Valdezcaray di 195.5 chilometri, con il norvegese Torstein Traeen che è riuscito comunque a mantenere la maglia rossa, anche se Vingegaard si è portato a 37". Secondo posto nella tappa odierna al britannico Tom Pidcock con il portoghese Joao Almeida, entrambi a 24". Domani il giorno di riposo a Pamplona. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Antico Caffè Greco, domani lo sfratto. Gestore: “Dopo 8 anni di battaglia la vicenda non finirà così”
Gp Olanda, dominio Piastri e ritiri per Norris e Ferrari. L’ordine di arrivo e la nuova classifica piloti
Vuelta, vittoria di Vingegaard nella nona tappa. Traeen resta in maglia rossa
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.