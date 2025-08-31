spot_img
domenica 31 Agosto 2025
Vuelta, vittoria di Vingegaard nella nona tappa. Traeen resta in maglia rossa

(Adnkronos) – Il campione danese Jonas Vingegaard ha vinto in solitaria la nona tappa della Vuelta a Espana 2025, la Alfaro-Valdezcaray di 195.5 chilometri, con il norvegese Torstein Traeen che è riuscito comunque a mantenere la maglia rossa, anche se Vingegaard si è portato a 37". Secondo posto nella tappa odierna al britannico Tom Pidcock con il portoghese Joao Almeida, entrambi a 24". Domani il giorno di riposo a Pamplona. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

