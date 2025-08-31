(Adnkronos) – Nuove scosse di terremoto oggi 31 agosto ai Campi Flegrei. La Sala operativa Ingv di Napoli ha rilevato una scossa di magnitudo 2.7 alle 16.38 ora italiana a una profondità di 1 km. In precedenza sono state rilevate altre due scosse, entrambe di magnitudo 3.3: una alle 16.10 e una alle 16.36. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Terremoto Campi Flegrei, nuove scosse
