Serie A, oggi Inter-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna in campo l'Inter in Serie A. Oggi, domenica 31 agosto, i nerazzurri ospitano l'Udinese a San Siro nella seconda giornata di campionato. La squadra di Chivu arriva dal successo netto contro il Torino, per 5-0. I bianconeri hanno invece pareggiato 1-1 contro il Verona al debutto in campionato. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.
Ecco le probabili formazioni di Inter-Udinese, in programma stasera alle 20:45:
Inter (3-5-2) Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu
Udinese (3-5-2) Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Zemura; Iker Bravo, Davis. All. Runjaic La partita di campionato tra Inter e Udinese sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Match visibile anche al canale 214 di Sky per gli abbonati a Sky con Zona Dazn. Partita visibile in streaming sull'app di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
