(Adnkronos) – Torna in campo la Juve in Serie A. Oggi, domenica 31 agosto, la squadra di Tudor affronta il Genoa in trasferta a Marassi nella seconda giornata di campionato. I bianconeri arrivano dalla vittoria convincente al debutto contro il Parma, mentre i rossoblù hanno pareggiato 0-0 all'esordio contro il Lecce. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Genoa-Juve, in campo oggi alle 18.30:
Genoa (4-2-3-1) Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Stanciu, Carboni; Colombo. All. Vieira.
Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, McKennie; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor. La partita di campionato tra Genoa e Juventus sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Match visibile anche al canale 214 di Sky per gli abbonati a Sky con Zona Dazn. Partita visibile in streaming sull'app di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Serie A, oggi Genoa-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming
(Adnkronos) – Torna in campo la Juve in Serie A. Oggi, domenica 31 agosto, la squadra di Tudor affronta il Genoa in trasferta a Marassi nella seconda giornata di campionato. I bianconeri arrivano dalla vittoria convincente al debutto contro il Parma, mentre i rossoblù hanno pareggiato 0-0 all'esordio contro il Lecce. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Genoa-Juve, in campo oggi alle 18.30:
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.