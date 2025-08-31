spot_img
domenica 31 Agosto 2025
Serie A, oggi Genoa-Juve e Inter-Udinese – Le partite in diretta

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A e oggi, domenica 31 agosto, tra le altre si giocano Genoa-Juve e Inter-Udinese. I bianconeri affrontano i rossoblù al Ferraris dopo il 2-0 rifilato al Parma al debutto. Per i nerazzurri, prima stagionale a San Siro contro i friulani di Runjaic.  

SEGUI LE PARTITE IN DIRETTA

 Genoa-Juve e Inter-Udinese sono trasmesse in esclusiva da Dazn. Match disponibili anche al canale 214 di Sky per gli abbonati a Sky con Zona Dazn. Partite visibili in streaming sull'app di Dazn.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

