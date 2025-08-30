(Adnkronos) – Un ultraleggero è precipitato questa mattina, sabato 30 agosto, a Livorno Ferraris nel Vercellese. Morti il pilota e un'altra persona a bordo. L'incidente è avvenuto in un campo di riso e il velivolo dopo l’impatto a terra ha preso fuoco. Sul posto i carabinieri, vigili del fuoco e 118. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Il ‘curioso caso’ di Adrian Mannarino, il tennista che non vuole sapere il nome degli avversari fino al match
Vercelli, ultraleggero precipita in una risaia e prende fuoco: due morti
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.