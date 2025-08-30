spot_img
sabato 30 Agosto 2025
spot_img

Us Open, oggi il derby azzurro Musetti-Cobolli – La partita in diretta

adn-ultimora
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Jannik Sinner, ma non solo. Oggi agli Us Open si gioca anche il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli al terzo turno. Il toscano arriva dalle vittorie convincenti contro Mpetshi Perricard e Goffin, mentre il romano ha battuto Passaro e Brooksby in due sfide molto combattute e ben gestite. Si inizia alle 17. 

SEGUI IL MATCH IN DIRETTA

 Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultime notizie

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie