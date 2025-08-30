(Adnkronos) –
Jannik Sinner batte Denis Shapovalov e vola agli ottavi di finale degli Us Open 2025. Oggi, sabato 30 agosto, il tennista azzurro ha superato il canadese, numero 29 del mondo, nel terzo turno dello Slam americano, a cui arriva da campione in carica. Sinner si è imposto in quattro set in rimonta con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3, 6-3. Al prossimo turno Sinner troverà uno tra l'americano Tommy Paul e il kazako Aleksandr Bublik. Primo set in salita per Sinner, dove l'azzurro, fatica a entrare in partita, è molto falloso e non riesce a essere incisivo con il servizio. Jannik va quindi sotto nel primo set prima 4-1 e poi 5-2, ma recupera e sale 5-5 avendo anche una palla break, per poi invece cedere 7-5. Il numero uno al mondo reagisce, anche grazie a un cambio di scarpe 'magico, e vince il secondo parziale piazzando il break nel settimo gioco, poi rimonta nel terzo set da 0-3 con una serie di sei giochi consecutivi chiudendo 6-3. Nel quarto set il canadese sembra non averne più e l’azzurro sale 4-1 per poi aggiudicarsi il parziale con un altro 6-3 e il match dopo oltre tre ore per 6-3. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Us Open, Cobolli si ritira contro Musetti. Il toscano va agli ottavi e chiama applausi per l’amico-rivale
Sinner, che fatica con Shapovalov: perde un set, rimonta e si prende gli ottavi degli Us Open
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.