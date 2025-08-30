Roma, auto travolge due pedoni ad Ardea: un morto e un ferito

(Adnkronos) – Gravissimo incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Tor San Lorenzo, Ardea, alle porte di Roma. Un uomo alla guida di un'auto ha travolto due pedoni che si trovavano sul bordo della strada, in via Monti Santa Lucia. Uno dei pedoni investiti è morto sul colpo mentre l'altro è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in elicottero in ospedale. L'automobilista si è fermato sul posto. Sono intervenuti i medici del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Ardea che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Un altro incidente mortale è avvenuto oggi in via San Giovanni Eudes, all'altezza di via degli Antamoro, in zona Pisana a Roma. Coinvolte una Smart e una moto Bmw: il motociclista, italiano di 63 anni, è morto mentre il conducente dell'auto, un 38enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale San Camillo. Per i rilievi del caso, da parte degli agenti del XII gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)