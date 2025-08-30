spot_img
sabato 30 Agosto 2025
Pallacanestro Ellera, al via la nuova stagione tra conferme e novità

Dal 1° settembre corsi gratuiti per chi vuole avvicinarsi al basket. Collaborazioni, nuovi innesti e una DR1 tutta giovane per celebrare i 40 anni di attività.

Riparte ufficialmente la stagione della Pallacanestro Ellera, che dal 1° settembre aprirà le porte a tutti coloro che vorranno provare a giocare a basket, offrendo due settimane di corsi gratuiti. Gli allenamenti saranno seguiti dagli istruttori Francesca Biscarini, Federico Buccioli, Matteo Biancalana e dalla new entry Stefano Ortica.
Un anno speciale, perché coincide con il 40° anniversario della società, che oggi conta circa 240 atleti, dalla prima squadra ai più piccoli del minibasket. «Siamo orgogliosi del lavoro fatto fino ad ora, soprattutto nei settori minibasket e giovanili», ha commentato Luca Terradura, responsabile del minibasket.

Tra i progetti più importanti c’è la collaborazione con la Pallacanestro Perugia di Carlo Borri e Francesco Posti, che vedrà impegnate le squadre Under 13 e Under 14, affidate a Fabio Ciaccio. L’Under 15 sarà invece guidata da Tommaso Massarelli.
Grande attenzione anche al movimento femminile: insieme ad altre società del territorio, Ellera sta lavorando per dar vita a un’Under 13 femminile, grazie alla passione di Francesca Biscarini, che da due anni segue un gruppo di ragazze provenienti da realtà diverse, con l’obiettivo di farle crescere e giocare insieme.

Durante l’estate inoltre lo staff tecnico si è arricchito con l’arrivo di Cristiano Andreani, che collaborerà con coach Terradura nelle categorie Under 14 e Under 17.
Per la DR2 la società ha scelto Mauro Biselli, allenatore reduce dal successo nella scorsa stagione a Deruta. A coordinare la DR1 sarà invece Luca Terradura, che guiderà una delle squadre più giovani del massimo campionato regionale: i giocatori più “esperti” sono infatti nati nel 2003.

Un progetto che punta a valorizzare i talenti cresciuti in casa, ma senza dimenticare chi ha salutato il club. La società e lo staff hanno voluto ringraziare gli atleti che hanno intrapreso nuove esperienze: il capitano Lorenzo Bacocco (Marsciano), Alessandro Salvatori (Passignano), Edoardo Batani (Deruta) e Giulio Costantini, che approda in Serie C a Bastia.
In entrata, invece, spazio a tre giovani di belle speranze: Mathias Rimolo, Tommaso Ponti e Francesco Di Toro, pronti a mettersi in mostra.
«Siamo pronti a vendere cara la pelle e a onorare la nostra storia – afferma il presidente Franco Belisti, a nome di tutto lo staff dirigenziale e tecnico –. Sempre forza Ellera!».

