Modena, accoltella i genitori e la sorella: giovane arrestato

sabato 30 Agosto 2025
(Adnkronos) – Un ragazzo ha accoltellato il padre, la madre e la sorella venerdì sera a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. A quanto si apprende i tre, feriti, sono stati trasportati in ospedale mentre il giovane è stato arrestato. Ancora da chiarire i motivi del gesto.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

