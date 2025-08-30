spot_img
sabato 30 Agosto 2025
Corteo per Gaza al Lido di Venezia, organizzatori: "Siamo oltre 5mila"

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – "Siamo oltre 5mila al corteo". Così gli organizzatori della manifestazione pro-Palestina al Lido di Venezia alla partenza del corteo. Tra i volti noti presenti, tra gli altri, Zerocalcare, Tecla Insolia, Donatella Finocchiaro, Laura Poitras, Roberto Zibetti e Ottavia Piccolo.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

