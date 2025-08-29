Us Open, troppo Alcaraz per Darderi: lo spagnolo domina contro l’azzurro e vola agli ottavi

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz avanza agli ottavi di finale dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, ha sconfitto oggi venerdì 29 agosto l'azzurro Luciano Darderi, numero 34 del ranking Atp e 32 del seeding, con il punteggio di 6-2 6-4 6-0 in un'ora e 44 minuti. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
