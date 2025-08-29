Terminati i lavori all’asilo nido Pane e Cioccolata: lunedì i bambini tornano a scuola in sicurezza

Sono terminati i lavori di consolidamento strutturale nell’asilo nido Pane e Cioccolata di San Mariano, nel comune di Corciano. L’intervento si è reso necessario a causa di alcuni cedimenti localizzati delle fondamenta di una porzione dell’edificio, dovuti alla particolare conformazione del terreno. Il progetto ha previsto la realizzazione di micropali di lunghezza adeguata, capaci di ancorarsi agli strati più stabili, evitando così futuri cedimenti.

In parallelo, è stato eseguito il rifacimento dei tramezzi interni: le vecchie strutture in muratura sono state sostituite con pareti in cartongesso, più leggere e funzionali. Completano l’opera la sistemazione dei marciapiedi perimetrali, che nel tempo avevano subito deformazioni e abbassamenti.

I lavori sono stati programmati e portati a termine in tempo utile per l’inizio del nuovo anno educativo.

«Siamo intervenuti per rendere l’asilo Pane e Cioccolata ancora più accogliente e sicuro per i nostri bambini – così Sara Motti, vicesindaco e assessore alla Pubblica Istruzione – Grazie all’impegno degli uffici e delle imprese coinvolte, lunedì i piccoli alunni potranno entrare a scuola regolarmente, come previsto dalle norme, e troveranno ambienti rinnovati e pienamente operativi. L’estate rappresenta il periodo ideale per eseguire lavori di questa portata, non solo in questa struttura ma sull’intero patrimonio scolastico comunale. Il nostro obiettivo è continuare a garantire spazi moderni, sicuri e funzionali, perché l’educazione e la crescita dei più piccoli meritano la massima attenzione».