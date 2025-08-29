(Adnkronos) –
La Cremonese batte 3-2 il Sassuolo nel match d'apertura della seconda giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Zini' di Cremona. Al doppio vantaggio dei padroni di casa a segno con Terracciano al 37' e Vazquez al 39', replicano Pinamonti al 63' e Berardi su rigore al 73'. Sempre dagli 11 metri arriva al 93' grazie a De Luca il gol partita per i ragazzi di Nicola. In classifica i grigiorossi salgono a quota 6 e restano a punteggio pieno, neroverdi fermi a zero. Avvio super per la Cremonese al ritorno in Seria A: dopo il successo della settimana scorsa contro il Milan, i tre punti con il Sassuolo valgono la vetta della classifica almeno per una notte.
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Floriani Mussolini, esordio in A con la Cremonese: “Un sogno”. Dietro la maglia il nome per evitare polemiche
Serie A, la Cremonese batte anche il Sassuolo e vola in testa alla classifica
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.