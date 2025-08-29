(Adnkronos) – Agguato in strada a Gragnano oggi, venerdì 29 agosto, nel Napoletano. Colpito da 5 proiettili in via Cappella della Guardia, è morto Alfonso Cesarano, 35enne già noto alle forze dell'ordine e ritenuto vicino al clan Di Martino. Sul posto, impegnati nelle indagini, carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Napoli, agguato in strada a Gragnano: ucciso 35enne
