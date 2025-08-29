spot_img
venerdì 29 Agosto 2025
spot_img

Napoli, agguato in strada a Gragnano: ucciso 35enne

adn-ultimora
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Agguato in strada a Gragnano oggi, venerdì 29 agosto, nel Napoletano. Colpito da 5 proiettili in via Cappella della Guardia, è morto Alfonso Cesarano, 35enne già noto alle forze dell'ordine e ritenuto vicino al clan Di Martino.  Sul posto, impegnati nelle indagini, carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultime notizie

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie