Maltempo, allerta meteo arancione oggi in 4 Regioni: Lombardia, Toscana, Lazio e Molise

(Adnkronos) – Allerta arancione oggi, venerdì 29 agosto, in Lombardia, Toscana, Lazio e Molise. L'area di bassa pressione di origine atlantica, che sta interessando le regioni settentrionali del nostro Paese, tende a estendersi anche sulle Regioni centrali, con precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco e anche localmente persistenti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri. L'avviso prevede precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, in estensione a Umbria, Lazio, Molise e Campania. Persisteranno, inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, su Lombardia, Trentino-Altro Adige e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione sulla Lombardia, gran parte della Toscana e su alcuni settori di Lazio e Molise, allerta gialla sui restanti settori di Lazio e Molise, su parte di Piemonte, Liguria e Marche, sugli interi territori di Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria e Campania. Le previsioni meteo Piogge e temporali sono in arrivo in queste ore al Nord e sulle regioni dell'Italia centrale. "E' in arrivo un'intensa perturbazione al Nord che interesserà soprattutto la Liguria, la Lombardia e il Veneto, dove sono attesi forti temporali e nubifragi" dice all'Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de 'iLMeteo.it'. "Piogge che si sposteranno anche sulle regioni centrali, in particolare sul versante tirrenico – spiega il meteorologo – sulla Versilia e nelle zone interne della Toscana per poi raggiungere anche Lazio e Campania". Il maltempo persisterà almeno fino a sabato quando, "a partire dal pomeriggio, le piogge lasceranno la penisola e domenica tornerà il sole su tutte le regioni, con temperature che, al centro sud raggiungeranno i 28,29° di massima", conclude Gussoni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)