Lecce-Milan 0-2: Loftus-Cheek e Pulisic lanciano il Diavolo, primi sorrisi per Allegri

(Adnkronos) – Buona la seconda per il Milan. L'anticipo di Serie A di oggi, venerdì 29 agosto, regala ai rossoneri il primo successo in campionato. Al Via del Mare, contro il Lecce è 0-2: decidono le reti di Loftus-Cheek e Pulisic, entrambe nella ripresa. Indicazioni positive per il Diavolo e per Allegri, che può tornare a Milano con almeno un paio di motivi per sorridere. La porta inviolata di Maignan e il primo gol del centrocampista inglese, 'chiamato' a più riprese nel pre-campionato. Il Milan ha da riscattare il brutto ko al debutto contro la Cremonese e la squadra di Allegri è subito aggressiva. Pronti, via e dopo 4 minuti il Diavolo passa con Gabbia: il difensore anticipa tutti in area sul calcio d'angolo al bacio di Modric e fa 1-0, ma c'è una spinta su Coulibaly e Marinelli annulla dopo check Var. Il Lecce è scosso dall'avvio scoppiettante degli ospiti e ci mette un po' a entrare in partita. Servono una quindicina di minuti agli uomini di Di Francesco per riordinare le idee. Poi, i giallorossi provano qualche sortita soprattutto con Pierotti, uno dei più vivaci tra i suoi. Nel finale della prima frazione, un paio di brividi per il Milan. Loftus-Cheek impensierisce Falcone al 36' con un colpo di testa e il portiere smanaccia. Poi, nel secondo dei 4 minuti di recupero, Gimenez si divora il vantaggio a tu per tu con il portiere giallorosso: il sinistro dell'attaccante è 'strozzato' e finisce largo. Ancora Milan nella ripresa. Dopo un pericolo creato sull'asse Kaba-Stulic (entrato a inizio secondo tempo al posto di Camarda), il Diavolo sblocca la partita intorno all'ora di gioco proprio con Gimenez. Saelemaekers imbuca, il messicano stoppa e poi batte Falcone con un gran destro a incrociare. Marinelli ha però ancora qualche dubbio: dopo il secondo check al Var, l'arbitro annulla e il punteggio non cambia. La squadra di Allegri però cresce con il passare dei minuti e al 65' ecco il vantaggio con il colpo di testa di Loftus-Cheek. Di mezzo c'è ancora Modric, che pennella un assist da spingere solo in rete. A un quarto d'ora dalla fine, Allegri cambia e cerca più freschezza: Ricci entra per Loftus-Cheek, Pulisic prende il posto di Saelemaekers. Il cambio è giusto: all'86' Maignan lancia proprio il fantasista americano, che approfitta di un malinteso tra i difensori giallorossi e buca Falcone. Due a zero e partita chiusa. Può sorridere Allegri, che torna a Milano con i primi tre punti della stagione. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Ultim'ora - AdnKronos
Lecce-Milan 0-2: Loftus-Cheek e Pulisic lanciano il Diavolo, primi sorrisi per Allegri
