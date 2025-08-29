(Adnkronos) – Giornata da incorniciare per Romano Floriani Mussolini. Il figlio dell'ex senatrice Alessandra Mussolini e bisnipote di Benito Mussolini, ha esordito oggi in Serie A con la maglia della Cremonese, contro il Sassuolo. Per lui, debutto fortunato e vittoria per i suoi, aiutati grazie al rigore del decisivo 3-2 procurato allo scadere. Mandato in campo dal tecnico Davide Nicola a una manciata di minuti dalla fine, il classe 2003 è entrato in campo col piglio giusto e si è subito rivelato decisivo.
Romano (come scritto sulla maglia, per evitare polemiche legate a un cognome pesante) è stato atterrato da Fadera in pieno recupero, portando l'arbitro a fischiare il rigore valso poi il 3-2 di De Luca e il primato solitario in classifica per i grigiorossi, a punteggio pieno dopo due giornate di campionato. Il terzino ha commentato così il suo esordio ai microfoni di Dazn: "Sono successe tante cose in troppo poco tempo e questa serata non la dimenticherò mai perché l'esordio in A lo sognavo da sempre. Il mister mi ha chiesto di attaccare la profondità e sfruttare gli spazi dietro la linea difensiva del Sassuolo: il mio obiettivo era cercare di determinare e sono contento di esserci riuscito". Per lui, lodi anche dal tecnico Davide Nicola: "Felice per lui e per il suo esordio. Ne ho già fatti esordire altri contro il Milan, ne abbiamo ancora da lanciare, ma valuterò in base ai momenti. Lui è stato bravo a sfruttare il momento, ma deve continuare a lavorare". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Floriani Mussolini, esordio in A con la Cremonese: “Un sogno”. Dietro la maglia il nome per evitare polemiche
Floriani Mussolini, esordio in A con la Cremonese: “Un sogno”. Dietro la maglia il nome per evitare polemiche
(Adnkronos) – Giornata da incorniciare per Romano Floriani Mussolini. Il figlio dell'ex senatrice Alessandra Mussolini e bisnipote di Benito Mussolini, ha esordito oggi in Serie A con la maglia della Cremonese, contro il Sassuolo. Per lui, debutto fortunato e vittoria per i suoi, aiutati grazie al rigore del decisivo 3-2 procurato allo scadere. Mandato in campo dal tecnico Davide Nicola a una manciata di minuti dalla fine, il classe 2003 è entrato in campo col piglio giusto e si è subito rivelato decisivo.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.