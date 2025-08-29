Carlo e Camilla, la benedizione (segreta) di Papa Francesco per l’anniversario

(Adnkronos) – Durante la loro visita ad aprile in Vaticano, Papa Francesco impartì a re Carlo e alla regina Camilla una benedizione per il loro 20esimo anniversario di matrimonio. Lo rivela in una nuova biografia sul sovrano l'esperto reale Robert Hardman. Il matrimonio fra i regnanti britannici non sarebbe riconosciuto dalla Chiesa cattolica, dal momento che i due monarchi sono entrambi divorziati. Tuttavia, nella nuova edizione del libro 'Carlo III', il biografo afferma che, in un'udienza di 20 minuti a porte chiuse a Santa Marta, Bergoglio li benedisse, proprio nel giorno del loro ventesimo anniversario, che cadeva il 9 aprile. Hardman afferma inoltre che il defunto Papa e il re abbiano pregato insieme, la prima volta in cui il il re, che è anche capo della Chiesa d'Inghilterra, e il vescovo di Roma lo fanno insieme. Descrivendo il viaggio, che fu riorganizzato a causa delle cattive condizioni di salute del pontefice, il biografo annota: "Alla fine, il Papa insistette per ricevere il re e la regina in privato e impartì loro una benedizione per l'anniversario. E' probabilmente il momento più storico della visita, se non dell'intero regno di Carlo III, che i media non hanno colto: per la prima volta, il governatore supremo della Chiesa d’Inghilterra e il vescovo di Roma hanno pregato insieme. Potrebbe essere stata una breve preghiera, con il fragile Papa seduto sulla sua sedia e il re, accanto alla regina, in piedi". Una benedizione del Papa – spiega il Telegraph – non conferisce necessariamente approvazione o legittimità agli occhi della Chiesa cattolica. Recitata come preghiera, di solito chiede a Dio di prendersi cura della persona o delle persone coinvolte. All'epoca, il Vaticano dichiarò: "Papa Francesco ha incontrato privatamente le Loro Maestà, re Carlo e la regina Camilla. Nel corso dell'incontro, il Papa ha espresso i suoi migliori auguri alle Loro Maestà in occasione del loro anniversario di matrimonio e ricambiando gli auguri di Sua Maestà per una pronta guarigione". In un messaggio che accompagnava una fotografia del re e della regina che salutano Papa Francesco, Buckingham Palace affermò: "Il re e la regina sono rimasti profondamente toccati dalle gentili parole del Papa in occasione del loro 20mo anniversario di matrimonio e sono onorati di poter condividere con lui di persona i loro migliori auguri". —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Carlo e Camilla, la benedizione (segreta) di Papa Francesco per l'anniversario
