Us Open, il programma della quinta giornata: da Musetti a Sinner, i match di oggi

(Adnkronos) –
Quinta giornata di match agli Us Open 2025. Oggi, giovedì 28 agosto, a New York tornano in campo i pezzi da novanta per l'Italia. Jannik Sinner se la vedrà con l'australiano Alexei Popyrin, mentre Lorenzo Musetti sfiderà il belga David Goffin. In campo anche Flavio Cobolli e il doppio, con Errani-Paolini e Bronzetti. Ecco tutti i match degli azzurri e dove vederli in tv e streaming. Ecco i match di oggi, giovedì 28 agosto, agli Us Open:
Arthur Ashe Stadium, dalle 17.30 italiane
S. Lamens-I. Swiatek [2]
J. Sinner [1]-A. Popyrin
Non prima dell’1 ora italiana
D. Vekic-C. Gauff [3] N. Borges-T. Paul [14]
Louis Armstrong Stadium, dalle 17 italiane
L. Musetti [10]-D. Goffin
H. Baptiste-N. Osaka [23]
Non prima dell’1 ora italiana
A. Zverev [3]-J. Fearnley A. Anisimova [8]-M. Joint
Grandstand, dalle 17 italiane
T. Boyer-A. Rublev [15] S. Cirstea-K. Muchova [11]
Non prima delle 21 italiane
L. Fernandez/V. Williams-L. Kichenok/E. Perez [6]
Non prima delle 22 italiane
S. Tsitsipas [26]-D. Altmaier
Stadium 17, dalle 17 italiane
B. Haddad Maia [18]-V. Golubic
J. Brooksby-F. Cobolli [24]
D. Kasatkina [15]-K. Rakhimova
Non prima delle 23 italiane
S. Mochizuki-A. de Minaur [8]
Campo 5, dalle 17 italiane
L. Noskova [21]-E. Lys L. Riedi-F. Cerundolo [19] R. Zarazua-D. Parry R. Safiullin-F. Auger-Aliassime [25]
Campo 6, dalle 17 italiane
R. Brantmeier/A. Hamilton-T. Frodin/K. Penickova
Non prima delle 18.30 italiane
M. Frech [28]-P. Stearns V. Kudermetova/E. Mertens [4]-S. Lamens/E. Lys
Non prima delle 21.30 italiane
A. Blinkova/M. Frech-P. Kudermetova/A. Potapova
Campo 7, dalle 17 italiane
M. Sakkari-A. Bondar V. Royer-D. Shapovalov [27] G. Diallo [31]-J. Munar Y. Xu/Z. Yang-J. Pareja/A. Urhobo
Campo 10, dalle 17 italiane
A. Walton-C. Wong A. Zakharova-L. Siegemund M. Skoch/M. Vondrousova-G. Dabrowski/E. Routliffe [3] M. Kempen/M. Sherif-I. Jovic/C. Ngounoue
Campo 11, dalle 17 italiane
E. Alexandrova-X. Wang K. Khachanov [9]-K. Majchrzak J. Cristian-A. Krueger A. Bublik [23]-T. Schoolkate
Campo 12, dalle 17 italiane
A. Kalinskaya [29]-Y. Putintseva Z. Sonmez-M. Kostyuk [27]
Non prima delle 20 italiane
H. Dart/Y. Putintseva-M. Andreeva/D. Shnaider [5]
Campo 13, dalle 17 italiane
M. Lumsden/M. Ninomiya-Q. Gleason/I. Martins A. Parks/D. Yastremska-K. Birrell/O. Gadecki K. Siniakova/T. Townsend [1]-N. Kichenok/A. Sutjiadi
L. Boisson/T. Maria-S. Errani/J. Paolini [2]
Campo 15, dalle 17 italiane
U. Eikeri/E. Hozumi-O. Kalashnikova/Y. Starodubtseva H. Guo/A. Panova [8]-A. Detiuc/E. Pridankina B. Krejcikova/J. Ostapenko-T. Babos/L. Stefani [11]
V. Golubic/A. Li-L. Bronzetti/K. Piter
Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Influenza 2025, in Italia sarà una delle stagioni peggiori degli ultimi anni? Cosa succede in Australia
Us Open, il programma della quinta giornata: da Musetti a Sinner, i match di oggi
(Adnkronos) –
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.