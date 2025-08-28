spot_img
giovedì 28 Agosto 2025
spot_img

Us Open, il programma della quinta giornata: da Musetti a Sinner, i match di oggi

adn-ultimora
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Quinta giornata di match agli Us Open 2025. Oggi, giovedì 28 agosto, a New York tornano in campo i pezzi da novanta per l'Italia. Jannik Sinner se la vedrà con l'australiano Alexei Popyrin, mentre Lorenzo Musetti sfiderà il belga David Goffin. In campo anche Flavio Cobolli e il doppio, con Errani-Paolini e Bronzetti. Ecco tutti i match degli azzurri e dove vederli in tv e streaming. Ecco i match di oggi, giovedì 28 agosto, agli Us Open:  
Arthur Ashe Stadium, dalle 17.30 italiane
 S. Lamens-I. Swiatek [2] 
J. Sinner [1]-A. Popyrin
 
Non prima dell’1 ora italiana
 D. Vekic-C. Gauff [3] N. Borges-T. Paul [14] 
Louis Armstrong Stadium, dalle 17 italiane
 
L. Musetti [10]-D. Goffin
 H. Baptiste-N. Osaka [23] 
Non prima dell’1 ora italiana
 A. Zverev [3]-J. Fearnley A. Anisimova [8]-M. Joint 
Grandstand, dalle 17 italiane
 T. Boyer-A. Rublev [15] S. Cirstea-K. Muchova [11] 
Non prima delle 21 italiane
 L. Fernandez/V. Williams-L. Kichenok/E. Perez [6] 
Non prima delle 22 italiane
 S. Tsitsipas [26]-D. Altmaier 
Stadium 17, dalle 17 italiane
 B. Haddad Maia [18]-V. Golubic 
J. Brooksby-F. Cobolli [24]
 D. Kasatkina [15]-K. Rakhimova 
Non prima delle 23 italiane
 S. Mochizuki-A. de Minaur [8] 
Campo 5, dalle 17 italiane
 L. Noskova [21]-E. Lys L. Riedi-F. Cerundolo [19] R. Zarazua-D. Parry R. Safiullin-F. Auger-Aliassime [25] 
Campo 6, dalle 17 italiane
 R. Brantmeier/A. Hamilton-T. Frodin/K. Penickova 
Non prima delle 18.30 italiane
 M. Frech [28]-P. Stearns V. Kudermetova/E. Mertens [4]-S. Lamens/E. Lys 
Non prima delle 21.30 italiane
 A. Blinkova/M. Frech-P. Kudermetova/A. Potapova 
Campo 7, dalle 17 italiane
 M. Sakkari-A. Bondar V. Royer-D. Shapovalov [27] G. Diallo [31]-J. Munar Y. Xu/Z. Yang-J. Pareja/A. Urhobo 
Campo 10, dalle 17 italiane
 A. Walton-C. Wong A. Zakharova-L. Siegemund M. Skoch/M. Vondrousova-G. Dabrowski/E. Routliffe [3] M. Kempen/M. Sherif-I. Jovic/C. Ngounoue 
Campo 11, dalle 17 italiane
 E. Alexandrova-X. Wang K. Khachanov [9]-K. Majchrzak J. Cristian-A. Krueger A. Bublik [23]-T. Schoolkate 
Campo 12, dalle 17 italiane
 A. Kalinskaya [29]-Y. Putintseva Z. Sonmez-M. Kostyuk [27] 
Non prima delle 20 italiane
 H. Dart/Y. Putintseva-M. Andreeva/D. Shnaider [5] 
Campo 13, dalle 17 italiane
 M. Lumsden/M. Ninomiya-Q. Gleason/I. Martins A. Parks/D. Yastremska-K. Birrell/O. Gadecki K. Siniakova/T. Townsend [1]-N. Kichenok/A. Sutjiadi 
L. Boisson/T. Maria-S. Errani/J. Paolini [2]
 
Campo 15, dalle 17 italiane
 U. Eikeri/E. Hozumi-O. Kalashnikova/Y. Starodubtseva H. Guo/A. Panova [8]-A. Detiuc/E. Pridankina B. Krejcikova/J. Ostapenko-T. Babos/L. Stefani [11] 
V. Golubic/A. Li-L. Bronzetti/K. Piter
 Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultime notizie

spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie