Tiziano Ferro torna dopo il reset social e firma con Sugar: “Si parte”

Tiziano Ferro entra in Sugar. Ad annunciarlo è lo stesso Filippo Sugar sui profili social della casa discografica ed editrice. "Una bellissima novità che condividiamo con felicità e orgoglio – scrive Sugar – Sono grato a Paola (Zukar, la nuova manager di Tiziano, dopo l'addio a Fabrizio Giannini, ndr.) per averci presentato questa opportunità e soprattutto questa nuova musica, elemento che più di ogni altro ci ha portato a una firma così importante", sottolinea confermando quello che i fan aspettano da tempo: notizie su nuovi brani di Tiziano. "L’ingresso di Tiziano Ferro nel roster della nostra discografica alimenta un rapporto di lunga data, che negli anni ci ha reso co-editori di molte delle sue straordinarie opere. Crediamo fortemente in questo viaggio verso il futuro. Insieme possiamo scrivere il nuovo capitolo di una storia che da sempre ci emoziona tutti, in Italia e nel mondo. Si parte!”, conclude Filippo Sugar. E tra i primi a commentare con un altro "si parte" affiancato da un cuore c'è proprio Tiziano Ferro.

Nei giorni scorsi i fan di Tiziano avevano capito che qualche novità fosse nell'aria, dopo che l'artista aveva cancellato tutte le informazioni dal proprio profilo Instagram: post, storie in evidenza e biografia. Tutto cancellato. A sottolineare un nuovo inizio. Che infatti oggi è stato annunciato ufficialmente. L'ultimo tour del cantautore di Latina risale all'estate 2023, da allora non ha più incontrato i suoi fan. Dopo aver annunciato, a settembre 2023, la fine del suo matrimonio con Victor Allen (il divorzio è stato poi ufficializzato a marzo 2024) Ferro ha annullato gli incontri in Italia per la promozione del suo primo romanzo, 'La felicità al principio', ed è rimasto negli Stati Uniti con i suoi due figli, Margherita e Andres. Da allora ha condiviso pochissimo anche sui social. L'ultimo post risaliva a novembre 2024, un video per pubblicizzare l'uscita del brano 'Feeling', un duetto con Elodie. È seguita qualche sporadica Storia su Instagram, ma da gennaio niente. Nove mesi di completo silenzio. I fan da mesi si chiedono come stia, cosa stia facendo, se stia lavorando a nuova musica. E da settimane rimbalza anche il rumor che Carlo Conti potrebbe averlo convinto a partecipare per la prima volta al festival di Sanremo in gara. Tra tanti rumors e suggestioni, ora una certezza è arrivata: la firma con Sugar Music per un "nuovo percorso – recita il comunicato ufficiale – che mette al centro libertà creativa, rispetto e autenticità, con l'obiettivo di rilanciare la musica d'autore italiana nel panorama internazionale".