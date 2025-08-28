(Adnkronos) –
Un 18enne tedesco è stato investito da una Renault Captur, guidata da un brasiliano di 25 anni, ed è morto poco dopo il ricovero al Policlinico Tor Vergata. È successo nella tarda serata di ieri in via Tuscolana, in prossimità del civico 1183 direzione Gra. Impegnati nelle indagini gli agenti del V gruppo Prenestino della Polizia Locale intervenuti sul posto per i rilievi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Roma, 18enne investito e ucciso in via Tuscolana
