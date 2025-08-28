spot_img
giovedì 28 Agosto 2025
Paura a Cinecittà World, guasto alle montagne russe: in 15 restano bloccati a 20 metri d’altezza

(Adnkronos) – Quindici persone, di cui quattro minori, sono rimaste bloccate a 20 metri da terra per un problema tecnico sulla montagne russe al parco divertimenti Cinecittà World. E' accaduto intorno alle 14,30. I vigili del fuoco stanno intervenendo con l'autoscala per far scendere dalla giostra delle Cascate le persone, riportandole in sicurezza. La giostra si sarebbe bloccata per via di un guasto. Sul posto anche i tecnici del parco.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

